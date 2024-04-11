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Тиль Швайгер сообщил о риске ампутации ноги из-за сепсиса

Актер Тиль Швайгер сообщил, что борется с сепсисом

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Global Look Press

Актер Тиль Швайгер сообщил в беседе с Bild, что борется с сепсисом.

Швайгер рассказал, что две недели принимает антибиотики. Артист получил рану на ноге в августе 2023 года. Актер ударился голенью, в рану попали микробы. Вследствие у него образовалась язва, которая становится только хуже.

Как отмечает СМИ, есть риск того, что ногу придется ампутировать. Артист признался, что хочет уехать в Нью-Йорк на премьеру нового фильма Гая Ричи «The Ministry of Ungentlemanly Warfare», где сыграл главную роль. Он не теряет надежды, что все получится, несмотря на неутешительные прогнозы врачей. Медики опасаются дальнейших осложнений и пока не разрешают артисту выходить за пределы больницы.

Тиль Швайгер начал свою карьеру в 1991 году. Он снялся в сериале «Линденштрассе». Артист получил наибольшую известность благодаря роли Мартина Бреста в криминальной комедии Томаса Яна «Достучаться до небес».

В фильмографии Швайгера более 90 ролей. Он снялся в фильмах «Где Фред?», «Бесславные ублюдки», «Значит, война».

Ранее Тиль Швайгер назвал непрофессионализмом съемки в нетрезвом виде.

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