Звезда фильма «Я шагаю по Москве» заявил о невозможности ремейка картины

Народный артист России Евгений Стеблов признался в беседе с изданием «Абзац», что считает невозможным ремейк для фильма «Я шагаю по Москве».

Стеблов уверен, что нельзя снять хорошую адаптацию фильма из-за невозможности повторить ее атмосферу.

«Эта картина — запечатленное на экране мгновение. Она по атмосферности — как ощущение любви с первого взгляда. Это фильм-настроение. Такое повторить нельзя», — отметил актер.

Стеблов заявил, что фильм «Я шагаю по Москве» «легкий как воздух», в котором затронуты вечные понятия. Актер рассказал, что многие сцены картины были сняты с первого дубля и все «рождалось просто».

«В киноленте совпали все компоненты: поэтическая суть сценария Геннадия Шпаликова, музыка Андрея Петрова и игра актеров», — поделился артист.

Стеблов сыграл Сашу Шаталова в «Я шагаю по Москве». Картина снята режиссером Георгием Данелией по сценарию Геннадия Шпаликова.

В 1964 году фильм представили на XVII Каннском кинофестивале, где Данелия удостоился почетного упоминания жюри в числе молодых кинематографистов «за индивидуальность и обещания, которые они выразили в своих произведениях».

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