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Виктория Боня о свидании с иностранцем: «Немножечко в шоке»

Телеведущая Виктория Боня заявила, что пойдет на второе свидание с иностранцем

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victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Виктория Боня призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), первое свидание с иностранцем прошло хорошо.

Боня рассказал, что мужчина одарил ее цветами. Телеведущая решила дать ему еще один шанс и отправиться с ним на вторую встречу.

«Ну что, хотите узнать, как прошло свидание? Я немножечко в шоке... Мы знакомы четыре дня. Посмотрите, сколько цветов. Огромные корзины, букеты каждый день. Как прошло свидание? Отвечу так: завтра мы снова идем на свидание», — поделилась блогерша.

9 апреля Боня похвасталась корзинами цветов, которые ей подарил иностранец. По словам телеведущей, незнакомец похож на отца ее дочери Анджелины-Летиции — Алекса Смерфита.

13 февраля Боня объявила о расставании с бизнесменом Русланом Гасановым. Блогерша и предприниматель разошлись без скандалов и смогли сохранить дружеские отношения. 1 марта телеведущая призналась, что одной из причин разрыва с Гасановым стала разница в возрасте. Она старше бизнесмена на 14 лет.

Боня рассказывала, что два года скрывала отношения с Русланом Гасановым, который официально состоял в браке с другой женщиной.

Ранее Айза объяснила, зачем встретилась с экс-бойфрендом Виктории Бони в Дубае.

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