Сын Канделаки рассказал, чем занимается после «Новой Фабрики звезд»

Сын телеведущей, продюсера Тины Канделаки Лео рассказал, чем занимается после ухода с шоу «Новая Фабрика звезд». Актер и музыкант стал гостем студии утреннего эфира ТНТ.

Канделаки признался, что его главным утренним ритуалом является обязательный завтрак дома.

«В 21-м веке сложно быть кем-то конкретно. Нужно быть человеком-оркестром! Тут надо — спел, тут надо — провел передачу», — рассказывает он.

По признанию Лео, в глубине ему бы хотелось только выступать на сцене, петь песни.

«Но сегодня, чтобы прорваться, нужно использовать любую возможность. Поэтому я играю басистов в «ментовских сериалах», — рассказал он ведущей Анне Хилькевич, добавив, что недавно приехал из Санкт-Петербурга с таких съемок.

Несмотря на уход с «Новой Фабрики звезд» во втором выпуске, уточнил Лео, он продолжает поддерживать связь со всеми участниками проекта в общем чате.

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