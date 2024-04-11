Кети Топурия поделилась ритуалом привлечения богатства

Певица Кети Топурия призвала не относиться к деньгам так, будто «это что-то великое», которое необходимо копить. Ее слова передает Teleprogramma.pro.

«Мой дедушка всегда говорил, что из дома нужно выносить ровно столько, сколько у тебя лежит. Вот, например, у тебя есть 100 тыс. рублей, и ты выносишь 50 тыс. рублей. То есть ровно столько, сколько ты тратишь, у тебя должно дома остаться. Вот это я навсегда запомнила», — поделилась артистка.

Солистка A'Studio добавила, что деньгами обязательно нужно пользоваться — тогда они будут возвращаться обратно. Если помогать финансово другим, то деньги также возвратятся владельцу, считает певица.

Недавно Топурия официально сообщила о своей беременности. Знаменитость опубликовала фотографию с округлившимся животом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Поклонники поздравили исполнительницу в комментариях.

Кети Топурия вышла замуж за Льва Деньгова в 2020 году. Через год у пары появился общий ребенок. Мальчика назвали Адамом. У певицы также есть дочь Оливия от первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом.

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