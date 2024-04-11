Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Михалков заявил об упадке зарубежного кинематографа

Режиссер Михалков: иранское и китайское кино заслонило Голливуд и Европу

close
100%
Сергей Пятаков/РИА Новости

Европейское, американское кино, как и премия «Оскар» утратили свою значимость, заявил кинорежиссер и сценарист Никита Михалков в беседе с «Москвой 24».

По его словам, Московский международный кинофестиваль (ММКФ), который начнется 19 апреля, все еще сохраняет свой масштаб. При этом большие фестивали – Каннский, Венецианский – стали «зацензурированными киномероприятиями с обкомовскими требованиями».

«Для кого-то ощущения – вот нету французов или каких-то именитых американцев, и, значит, фестиваль потерял свое значение. Это ерунда абсолютно», – подчеркнул Михалков.

Режиссер отметил, что «величайшим кинематографам», например, иранскому, китайскому и корейскому удалось заслонить Голливуд и Европу.

«Я вообще считаю, что кино бывает там, где есть проблемы», – добавил он.

В январе Никита Михалков рассказал, когда хочет начать работу Евразийской киноакадемии. Он напомнил, что уже создана комиссия, которая будет работать над евразийским аналогом «Оскара». По словам режиссера, идеальным вариантом он считает создание академии и вручение премии уже в 2024 году.

Ранее Михалков заявил об падении актерского уровня.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами