Михалков заявил об упадке зарубежного кинематографа

Европейское, американское кино, как и премия «Оскар» утратили свою значимость, заявил кинорежиссер и сценарист Никита Михалков в беседе с «Москвой 24».

По его словам, Московский международный кинофестиваль (ММКФ), который начнется 19 апреля, все еще сохраняет свой масштаб. При этом большие фестивали – Каннский, Венецианский – стали «зацензурированными киномероприятиями с обкомовскими требованиями».

«Для кого-то ощущения – вот нету французов или каких-то именитых американцев, и, значит, фестиваль потерял свое значение. Это ерунда абсолютно», – подчеркнул Михалков.

Режиссер отметил, что «величайшим кинематографам», например, иранскому, китайскому и корейскому удалось заслонить Голливуд и Европу.

«Я вообще считаю, что кино бывает там, где есть проблемы», – добавил он.

В январе Никита Михалков рассказал, когда хочет начать работу Евразийской киноакадемии. Он напомнил, что уже создана комиссия, которая будет работать над евразийским аналогом «Оскара». По словам режиссера, идеальным вариантом он считает создание академии и вручение премии уже в 2024 году.

Ранее Михалков заявил об падении актерского уровня.