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Дмитрий Тарасов поделился планами на пополнение в семье: «Еще бы дочку»

Футболист Дмитрий Тарасов заявил, что хочет шестого ребенка от Костенко

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tarasov23/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Футболист Дмитрий Тарасов признался на семейном YouTube-канале, что мечтает о шестом ребенке от своей супруги Анастасии Костенко.

«Для меня семья — это счастье, дети — это счастье, у меня их уже пятеро. Многие спрашивают, как же я все успеваю, но люди же такие существа, они ко всему привыкают. Если честно, я еще бы дочку хотел», — заявил спортсмен.

Тарасов устроил для своей избранницы сюрприз в день рождения: он арендовал зал и пригласил гостей на праздник, среди которых были, например, рэпер T-Killah и шоумен Отар Кушанашвили.

Пара поженилась в 2018 году. В их браке родилось четверо детей. У Тарасова также есть дочь Ангелина от первого брака с Оксаной Пономаренко.

До этого футболист высмеял слухи об изменах своей жене. Сама Костенко также уверяла, что в их семье нет проблем с супружеской верностью. Модель рассказывала, что еще в начале брака настаивала на ночевках мужа дома. По словам Костенко, с тех пор был только один раз, когда ее супруг не ночевал дома. Тогда Тарасов готовил свою команду, поэтому не смог прийти домой.

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