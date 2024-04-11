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Сцены с наркотиками на экране не подпадут под пропаганду при одном условии

Сцены с наркотиками в кино не назовут пропагандой при указании их вреда

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Shutterstock

Комитет Государственной думы по здравоохранению назвал условия, при которых допускается упоминание наркотиков в различных формах искусства, таких как литература, кино, сериалы и музыка. Распространение таких произведений разрешено при условии указания информации об ответственности за незаконный оборот наркотиков и о вреде, который они могут причинить здоровью, пишет ТАСС.

Такие изменения были внесены в законопроект о запрете пропаганды наркотиков во время второго чтения.

Законопроект, предложенный правительством России, был принят Госдумой в первом чтении в мае 2023 года. Его целью является запрет на пропаганду незаконного оборота и потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также выращивания наркосодержащих растений.

Согласно поправкам, распространение произведений, содержащих информацию о наркотиках, допускается в публичных выступлениях, СМИ, интернете и при публичных демонстрациях только при условии сообщения об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров, а также незаконное выращивание наркосодержащих растений.

Эти произведения также должны содержать информацию о психических расстройствах, поведенческих расстройствах и других заболеваниях, вызванных незаконным употреблением наркотиков. Однако они не должны содержать информацию о способах производства или использования наркотиков или местах их приобретения или выращивания.

Поправки к законопроекту были разработаны совместно с министерством внутренних дел России, правовым управлением Госдумы и аппаратом комитета по здравоохранению.

Ранее в песнях рэпера Toxi$ нашли пропаганду наркотиков.

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