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Стало известно об убытках компании Собчак

«КП»: компания Собчак потерпела убытки на 18 млн рублей

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xenia_sobchak/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Компания журналистки и телеведущей Ксении Собчак потерпела убытки. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, чистый убыток ресторана «Veter» составил 18 миллионов рублей. Заведение записано на ООО «Манила», 15% которой принадлежит Собчак. Заведение принесло владельцам выручку в 42 миллиона рублей.

Ресторан Veter открыт в Санкт-Петербурге в 2023 году. Заведение находится на борту парусника «Летучий Голландец», пришвартованного у Петропавловской крепости.

В ноябре 2022 года kp.ru утверждало, что Собчак вошла в состав учредителей трех компаний, связанных с ресторанным бизнесом: ООО «Ши», ООО «ФИШ» и ООО «Гавань». Последняя фирма за 2021 год на доставке продуктов и ресторанной деятельности «Гавань» заработала 278 миллионов рублей с чистой выручкой в 32 миллиона рублей. Среди владельцев всех трех бизнесов также числится друг телеведущей, ресторатор Борис Зарьков.

Кроме того, на Собчак зарегистрированы два рекламных агентства: ООО «Джун энд джулай» и ООО «Лидерс». Недавно «Лидерс» была оштрафована — судебные приставы взыскали с компании 402,3 тыс. руб. за не вовремя оплаченные налоги.

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