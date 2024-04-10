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Малиновская ответила на слухи о романе с Арутюновым

Телеведущая Маша Малиновская опровергла роман с Сергеем Арутюновым

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Пресс-служба Сергея Арутюнова

Телеведущая и модель Маша Малиновская опровергла в беседе с порталом «Страсти» слухи о романе с певцом Сергеем Арутюновым.

Малиновская призналась, что даже не знакома с Арутюновым. Слухи об их романе появились после сольного концерта певца в Кремле. По словам очевидцев, пока к артисту ехала машина скорой помощи, в гримерке появилась Малиновская и оказала ему помощь.

«Я ему помогала в гримерке? Я даже не знаю, кто это такой. Я с ним не знакома», — отметила модель.

Малиновская призналась, что сейчас не состоит в отношениях. Она объяснила, что у нее сильно завышенные требования к мужчинам. Модель считает, что не сможет найти себе идеального партнера на сайтах знакомств, так как там сидят «неудачники». Она уточнила, что открыта для новых романов, однако специально никого не ищет.

«А что касается публичности возлюбленного, то я даже напротив не хотела бы, чтобы он был медийный», — пояснила телеведущая.

В ноябре 2023 года Малиновская заявила, что у нее булимия. Она призналась, что вызывает у себя тошноту, когда переедает на диете. Модель объяснила, что в такие моменты начинает себя корить и ненавидеть за съеденную сладость, к примеру, за кусок торта.

Ранее участница «Новой Фабрики звезд» призналась, что ей негде жить.

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