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Дмитрий Колдун рассказал о последней встрече с Евгением Кунгуровым: «Ни одной зацепки»

Певец Дмитрий Колдун заявил, что Кунгуров был воодушевлен на последней встрече

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Дмитрий Колдун в разговоре с mk.ru вспомнил последнюю встречу с Евгением Кунгуровым.

«Первым делом, когда прочитал новость, я стал вспоминать и анализировать, как такое могло случиться? И не нашел ни одной зацепки. Мы шутили, мы обсуждали какие-то вещи, более или менее серьезные. Все было достаточно живо, мне вообще не казалось, что что-то идет не так. Он, наоборот, делился успехами, радовался, что его куда-то пригласили получать награду», — рассказал Колдун.

Артист выразил мнение, что человек с депрессивными мыслями должен выглядеть более безразличным к происходящему вокруг него. Кунгуров же, по словам певца, был воодушевлен и строил планы на будущее. Колдун отметил, что его коллега верил в свои силы и знал о своем таланте, который было бы жаль «закопать в землю».

8 апреля не стало Евгения Кунгурова. Его нашли возле дома на Зоологической улице в центре Москвы. Вскоре появилась информация, что последнее время певец находился в состоянии депрессии.

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