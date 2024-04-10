«Увидели другую сторону»: жителям Шри-Ланки показали фильм о сиротах Донбасса

На Шри-Ланке прошел показа документального фильма «Второе детство», посвященного сиротам Донбасса. Картина сильно впечатлила зрителей, рассказал режиссер Вячеслав Гузь. Шриланкийцы попросили чаще проводить подобные кинопоказы и признались, что смогли увидеть другую сторону конфликта на Украине, рассказал он RT.

Кинопоказ прошел в городе Коломбо в рамках международного фестиваля документальных фильмов «RT.Док: Время героев» и собрал более 250 зрителей. Как рассказал Гузь, он до сих пор получает письма от одного из режиссеров, увидевших картину – в них он благодарит за работу и отмечает, что фильм позволил ему посмотреть на ситуацию с другой стороны.

Всего фестиваль объединил три документальных фильма, рассказывающих о русско-украинском конфликте и жизни обычных людей на его фоне. Кинофестиваль прошел уже в 16 странах.

Напомним, в итальянских городах прошел показ фильма RT Documentary «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра». По словам режиссера Татьяны Борщ, он вызвал у зрителей огромный интерес и даже шок.

Ранее стало известно о попытках украинцев сорвать показы фильма о Донбассе в Италии.