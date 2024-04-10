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«Это непоправимо»: Сокуров отреагировал на призыв запретить новый фильм с Ургантом

Александр Сокуров назвал истерией скандал вокруг нового фильма с Иваном Ургантом

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Александр Гальперин/РИА «Нововсти»

Запреты в кино нельзя допускать, особенно в случаях, когда речь идет о художественных картинах, считает режиссер Александр Сокуров. Он назвал безобразием и истерией просьбы запретить новый фильм с актером и шоуменом Иваном Ургантом в главной роли, отметив, что выступающих за это активистов государство должно «призвать к порядку».

Напомним, речь идет о фильме «Во сне ты горько плакал», который снял режиссер Николай Солодников.

«Ургант никаких преступлений не совершал, он по-прежнему гражданин России, это просто какая-то истерия, это неправомерно. Это сумасшедшие люди», — заявил режиссер в беседе с НСН.

При этом Сокуров опроверг информацию о том, что он продюсирует картину, отметив, что его фонд лишь оказывал производственную помощь.

«Мы просто выполняли техническую работу по просьбе Николая, и ему очень понравилось, как работают наши сотрудники, молодые люди, опытные», — отметил режиссер.

Сокуров добавил, что лично не знаком с Ургантом и сам фильм не видел, однако подчеркнул, что Солодников имеет право демонстрировать свою картину как частный художественный опыт для небольших аудиторий.

С призывом запретить фильм с Ургантом выступил активист Виталий Бородин. Он направил соответствующее обращение министру культуры России Ольге Любимовой, заявив, что снявшие в картине артисты якобы выражают «антироссийскую позицию».

Ранее Сокуров обвинил в плагиате режиссера фильма «Во сне ты горько плакал».

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