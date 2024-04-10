Известная телеведущая рассказала о необычных сюрпризах от мужа в свой день рождения

Телеведущая Анастасия Чернобровина в интервью «СтарХиту» призналась, что супруг раньше устраивал ей сюрпризы в день рождения.

«Раньше часто мы колесили по планете. Я не знала, в какую страну мы летим в мой день рождения. Это всегда был сюрприз от мужа! Когда родились детки, мне стало очень спокойно и хорошо дома. Все рядом, и это главное! Но иногда, раз в 10 лет, мы организовываем большую вечеринку в уютном клубе», — рассказала Чернобровина.

Она добавила, что обычно встречает свой день рождения в поезде, но были и более интересные празднования. По словам Чернобровиной, в один из праздников муж устроил ей сюрприз и отвез в баню после работы, где телеведущая сначала парилась, а потом ей сделали массаж. Артистка уточнила, что с детства любит русскую баню, поэтому такой сюрприз ей был особенно приятен.

Вместе с этим Чернобровина отметила, что главными подарками судьбы считает своего мужа и сына, а на день рождения желает лишь здоровья и спокойствия людям во всем мире.

Ранее 46-летняя Жасмин рассказала, что мечтает о внуках.