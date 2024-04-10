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Равшана Куркова и Дима Масленников стали ведущими детского шоу «Суперниндзя»

Актриса Равшана Куркова станет ведущей шоу «Суперниндзя. Дети»

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Пресс-служба СТС

Актриса Равшана Куркова, а также Дима Масленников и Василий Артемьев станут ведущими нового шоу «Суперниндзя. Дети». Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе телеканала СТС.

«Эмоций очень много, а я человек эмпатичный. Зная, как сын реагирует на ошибки и неудачи, понимаю, какое колоссальное напряжение у детей в этом шоу и как важно, чтобы ребенок не разочаровался, продолжал стараться и верить в себя», — заявила Куркова.

Она призналась, что прилетела на съемки шоу без своих детей, расставание с которыми дается Курковой нелегко. По словам артистки, объятия с родными детьми заряжают ее как батарейку. Дима Масленников сравнил себя с Карлсоном, который «улетел, но обещал вернуться» — блогер вновь займет место на вышке «Суперниндзи» спустя полтора года перерыва.

«Хочется, чтобы каждый ребенок справился с этой невероятно сложной полосой препятствий, дошел до трибуны и мы с Васей поздравили его с победой. И, конечно, по традиции будем много шутить, поддерживать и болеть до срыва голоса», — улыбнулся блогер.

Ранее участница «Новой Фабрики звезд» призналась, что ей негде жить.

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