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46-летняя Жасмин рассказала, что мечтает о внуках

Певица Жасмин призналась, что мечтает стать молодой бабушкой

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Жасмин в беседе с lady.mai.ru рассказала, что мечтает о внуках от старшего сына Михаила.

«Я всегда мечтала быть молодой бабушкой, правда!» — призналась 46-летняя исполнительница.

Она вспомнила, как 26-летний Михаил Семендуев познакомил ее с будущей невесткой Евой Хачатурян, и назвала избранницу наследника «чудом».

«У нас с ней состоялся такой женский разговор за коктейлем в баре, где мы разоткровенничались, и Ева скромно спросила: «Можно я буду называть вас мамой?» У меня аж руки задрожали от эмоций», — поделилась артистка.

Она добавила, что с тех пор у нее появилась еще одна дочка, и рассказала, что в скором времени молодые люди сыграют свадьбу. Жасмин подчеркнула, что хупа, еврейское религиозное торжество, между парой уже состоялось 8 апреля.

Звезда родила первенца от бизнесмена Вячеслава Семендуева, с которым развелась в 2006 году. Жасмин публично обвиняла экс-мужа в домашнем насилии и просила защитить ее. А в 2011 году артистка вышла замуж за миллионера Илана Шора, супруги воспитывают двоих детей: 12-летнюю дочь Маргариту и 7-летнего сына Мирона.

Ранее Мария Кожевникова рассказала, что пыталась бороться с курением мужа.

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