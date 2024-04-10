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Известный режиссер о Назарове: «Похмелье проходит»

Режиссер Забугорский заявил, что Дмитрий Назаров оказался неинтересен за рубежом

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Евгения Новоженина/РИА Новости

Режиссер Олег Забугорский считает, что Дмитрий Назаров «притих» после осознания того, что его творчество никому не интересно за рубежом. Слова постановщика передает NEWS.ru.

«Если какое-то время их стихоплетский «труд» там оплачивали, то теперь они становятся не интересны, у них творчество не продажное, не коммерческое», — заявил Забугорский.

Он предположил, что сейчас у артиста «проходит похмелье» — появляется осознание того, что его «стишки» не пользуются спросом у западной публики.

В конце марта Дмитрия Назарова призвали лишить звания «Народного артиста» за пост в соцсетях, которое он опубликовал после теракта в «Крокусе».

В январе 2023 года Назарова вместе с супругой Ольгой Васильевой уволили из МХТ имени Чехова. Согласно сообщениям СМИ, причиной стали антироссийские высказывания актера и критика спецоперации на Украине.

В марте того же года Назаров прокомментировал решение Константина Хабенского уволить его из театра. По словам артиста, такое решение худруку далось тяжело. Актер рассказал, что изначально руководство планировало отстранить его от участия в спектаклях на время.

Ранее стало известно, кто живет в замке Пугачевой.

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