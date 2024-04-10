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Стало известно, когда Пугачева вернется в Россию

«КП»: певица Алла Пугачева приедет в Россию летом

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Знакомые Аллы Пугачевой признались в беседе с kp.ru, что исполнительница планирует приехать в Россию уже в нынешнем году.

«Летом Пугачева планирует по делам приехать одним днем в Москву, проведать свое хозяйство», — заявил собеседник издания.

Он добавил, что встретит исполнительницу ее водитель, который затем отвезет Пугачеву на ночевку в замок в Грязи. В той же беседе инсайдер опроверг появившуюся в сети информацию, что в подмосковном замке в Грязи артистки кто-то проживает. По его словам, сейчас за недвижимостью приглядывают посменно два охранника.

Недалеко от замка также живет водитель исполнительницы Игорь Польшиков, который опекает малолетнего внучатого племянника артистки Женю. По словам знакомого, Пугачева выделяет порядка 200 тыс. рублей ежемесячно на содержание ребенка.

До этого комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) обмолвился, что за огородом в подмосковном доме в Грязи есть кому ухаживать. Затем в СМИ появились сообщения, что артисты передали замок в надежные руки.

Ранее сообщалось, что актер «Улиц разбитых фонарей» спас женщину в Петербурге.

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