Известная телеведущая рассказала, как спасала животных во время прорыва дамбы

Телеведущая Алена Белая призналась в беседе с mk.ru, что помогала искать оставленных в домах домашних животных после прорыва дамбы в Орске, а теперь боится, что вода доберется и до ее дома.

«Очень страшно, вода приходит очень и очень быстро, сегодня с 9 утра до 13 пришло очень много воды. Еще чуть-чуть, и вода попадет в мой дом», — призналась женщина.

Она добавила, что жильцов пропускают к затопленным домам с помощью инициативных групп или спасателей.

«Лодок ходит очень много. Животных не осталось. Собак точно нет, а котов видели, но ничего сделать не смогли. Через пару дней я схожу туда еще раз», — заявила Белая.

По словам телеведущей, пробраться к своей недвижимости ей мешает сильное течение и большая глубина. Она добавила, что пыталась залезть на 2,5 метровый забор, но по итогу «ободрала себе все, что могла». Белая подчеркнула, что ей удалось лишь закинуть еду для кошек на крыши.

4 апреля на территории Оренбургской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с началом весенних паводков. На следующий день в городе Орске произошел прорыв дамбы в двух местах, из-за чего ситуация в регионе еще больше осложнилась.

Ранее рэпер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) сообщил, что направит гуманитарную помощь в Орск.