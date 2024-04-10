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Хабенский и Чиндяйкин станут участниками Дня космонавтики на сцене МХТ Чехова

Хабенский и Чиндяйкин выступят в МХТ Чехова на вечере в честь Дня космонавтики

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Московская премьера литературно-музыкального события под названием «Взгляд в небо: звезды и мы» запланирована на 13 апреля на главной сцене МХТ имени А.П. Чехова в честь Дня космонавтики, который отмечается 12 апреля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на художественного руководителя и директора театра Константина Хабенского.

Худрук отметил, что программа вечера представляет собой легкую и не лишенную юмора историю, заложенную на простых, но значимых моментах. Артисты стремились передать состояние человека в невесомости и поделиться эмоциями тех, кто восхищается звездами или следит за полетами в космос.

В мероприятии примут участие такие артисты, как Константин Хабенский, Николай Чиндяйкин, Алена Хованская, Павел Ващилин и Кристина Бабушкина. Они исполнят песни, стихи и прозу. Режиссер Марина Брусникина объединила произведения Михаила Ломоносова, Беллы Ахмадулиной, Владимира Высоцкого, Бориса Пастернака, Владимира Маяковского, Ивана Бунина, Константина Бальмонта и Иосифа Бродского в одну программу.

В мероприятии также примет участие Московский ансамбль современной музыки.

Подобный вечер был впервые представлен зрителям на Байконуре осенью 2023 года в связи с полетом российского экипажа на МКС. В Москве зрителям покажут немного измененную программу с добавлением новых элементов.

Ранее Константин Хабенский и группа «Ундервуд» записали совместный альбом.

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