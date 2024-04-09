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Ольга Бузова призвала учить российских детей тонкостям секса

Певица Ольга Бузова заявила о необходимости полового воспитания в школах

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Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что в российских школах нужно ввести сексуальное образование как отдельный предмет. Об этом пишет PeopleTalk.

«В школах должно быть секс-просвещение как отдельный предмет. Нас никто не учил, как правильно строить отношения. Мы все делаем по наитию. Учителя в школе, по сути, заменяют родителей. И зачастую ребенку в подсознание закладываются не очень хорошие примеры», — заявила Бузова.

По словам артистки, в ее время многие парни узнавали о сексе из кассет, которые тайком брали у взрослых. Исполнительница считает, что среди подростков надо воспитывать «эстетику сексуальной жизни». Например, отметила Бузова, девушкам и молодым парням нужно объяснять, что надо предохраняться во время полового контакта.

«А главное – говорить, что все должно происходить по обоюдному желанию. Чтобы подростки не боялись озвучивать, что им нравится и нет», — резюмировала звезда.

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