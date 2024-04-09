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Телекритик рассказал, когда Ургант может вновь появиться на телевидении

Телекритик Горбунов предположил, что Ургант вернется на экраны осенью

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Телекритик Александр Горбунов предположил, что телеведущий Иван Ургант вновь появится в эфире осенью 2024 года. Об этом пишет NEWS.ru.

«Если это случится осенью, то это будет неплохой информационный повод, который привлечет внимание. Поэтому имеет смысл сделать это в начале телесезона, а не сейчас, под конец, для пары выпусков», — уточнил Горбунов.

По его словам, студия, где снимали «Вечернего Урганта», уже разобрана. Теперь в этом павильоне разместили шоу «Мечталлион» с Дмитрием Хрусталевым. Однако, считает Горбунов, если вечернее ток-шоу с Ургантом захотят вернуть в эфир, собрать новую студию не станет проблемой. Критик уточнил, что это нормальный процесс для телевидения, поэтому много времени и усилий сборка декораций не займет.

«Может быть, это будет другой формат, не ежедневной, а еженедельной передачи. Так возвращали ток-шоу «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым точечно, по одному спецвыпуску», — вспомнил Горбунов.

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