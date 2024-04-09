В Москве пройдет световое шоу на колесе обозрения в честь Дня космонавтики

В столице на колесе обозрения «Солнце Москвы» состоится ряд развлекательных мероприятий в честь Дня космонавтики. Об этом пишет ТАСС.

«Солнце Москвы» предлагает провести космический праздник как можно выше — на крупнейшем в Европе колесе обозрения. Бесплатная интерактивная программа рассчитана на посетителей всех возрастов и включает в себя научные мастер-классы, тематические кинопоказы и викторины», — заявили в пресс-службе аттракциона.

Помимо этого, в рамках празднования 11 апреля художник Анна Бо представит свою выставку картин дополненной реальности «Ты мой космос». Экспозиция представит посетителям 17 картин, объединенных общей тематикой космоса. Благодаря технологии дополненной реальности планеты «оживут» на экранах.

12 апреля с 19 до 22 часов на колесе обозрения пройдет специальное световое шоу: подвеска «Солнца Москвы» окрасится в сине-зеленые цвета под стать оттенкам нашей планеты. 13 апреля на площадке пройдут беседы об астрологии и влиянии звезд на успех.

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