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Ольга Бузова об изменах: «Это не метод»

Певица Ольга Бузова назвала крахом измены в отношениях

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Алексей Майшев/РИА Новости

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила в беседе с woman.ru, что негативно относится к изменам.

Бузова порассуждала об изменах и затронула фильм «Дождь из мужчин», в котором озвучила главную героиню. В нем девушка заводит любовника, чтобы решить проблемы в браке. Бузова не считает ее способ верным. Артистка уверена, что не стоит переступать грань дозволенного и очень важно нести ответственность за свои поступки.

«Очень важно нести ответственность за свои поступки: понимать, на что ты способна пойти, а что для тебя категорически неприемлемо. Это называется принципиальность, и ей должен обладать каждый. Измена — это не метод. Измена — это крах», — поделилась певица.

Бузова уточнила, что не осуждает героиню. Она считает ее несчастной, опустошенной и недолюбленной женщиной, к которой мужчины относились как к мебели. Исполнительная уверена, что не стоит доводить до такой ситуации.

«Обсуждайте проблемы каждый вечер дома, чтобы не накапливалась недоговоренность, стресс, желание сбежать, предать, изменить. Важно разговаривать друг с другом», — заявила телеведущая.

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