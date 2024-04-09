Итальянец рассказал о попытках украинцев сорвать показ фильма о Донбассе в Риме

Итальянец Винченцо Лоруссо, озвучивший фильм «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра», рассказал РИА Новости о попытках украинцев сорвать показ фильма в Риме и Кальяри.

«Группе украинцев, которые оскорбляли участников показа, плевали в них, скандировали «Слава Украине!», не удалось испортить и сорвать мероприятие. В Италии по закону любую манифестацию нужно согласовать. А так как митингующих, этих героев-воинов и диванных бойцов, была горстка, им разрешили собраться на узкой улочке, ведущей к театру», — вспомнил Лоруссо.

По словам итальянца, на показ картины режиссера Татьяны Борщ пришло около 120 человек, хотя местные СМИ не рассказывали о предстоящей премьере. Супруга Лоруссо Светлана отметила, что зал был полным, показа очень ждали.

Она напомнила, что многие документальные проекты российских каналов недоступны к просмотру в Италии, поэтому местные жители очень надеялись увидеть фильм «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» хотя бы в кинотеатре. По словам Лоруссо, пришедших на показ охраняли полицейские, хотя протестующих было не так много.

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