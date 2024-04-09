Директор «Ленкома» о скандале в Театре сатиры: «Зрителю нельзя дурить голову»

Директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил в беседе с teleprogramma.pro, что Театру сатиры не стоило отменять спектакль «Где мы?..» после того, как не стало Александра Ширвиндта.

Варшавер заявил о необходимости второго состава, так как театр работает для зрителей, несмотря на потерю Ширвиндта. Он отметил, что в театре «Ленком» есть три состава актеров для одной постановки.

Варшавер заявил, что зрителю нельзя «дурить голову» и отменять постановку или показывать другую. Он считает такой подход «обманом». Директор театра понимает, что сложно заменить известных и уважаемых артистов, однако нужно давать дорогу молодым.

«И в этом есть некрасивость какая-то. То есть неправильность понимания и отношения к зрителю. Да, будет другой актер играть эту роль. Если мы не будем давать другим актерам, молодым, среднего возраста, эти роли, то они никогда не будут Броневыми. Леонид Броневой тоже не сразу стал Броневым. Ему доверяли, давали возможность», — отметил Варшавер.

Противоречия между актерским коллективом и администрацией Театра сатиры возникли из-за отмены спектакля «Где мы?!», единственного представления, в котором принимал участие Александр Ширвиндт в качестве актера. Планировалось, что спектакль состоится 3 апреля, но после трагического события этого не случилось.

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