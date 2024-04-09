Стали известны подробности смерти оперного певца Кунгурова

На теле оперного певца Евгения Кунгурова, обнаруженном накануне в Москве, не нашли признаков насильственной смерти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник агентства заявил, что, по предварительной информации, на теле артиста нет признаков насильственной смерти.

Также он подтвердил, что в последнее время Кунгуров находился в состоянии депрессии.

8 апреля тело Евгения Кунгурова нашли возле дома на Зоологической улице, в центре Москвы.

Несколько Telegram-каналов сообщили, что заслуженный артист РФ незадолго до смерти написал супруге о том, что хочет покончить с собой, и перестал отвечать на звонки. У артиста остались двухлетняя дочь и восьмилетний сын.

Евгений Кунгуров был солистом Калининградского музыкального театра, соведущим программы «Романтика романса». Российские зрители знают его по проектам «Голос» (его наставником был Александр Градский), «Один в один!» и «Большая опера». В октябре 2023 года певцу присвоили звание заслуженного артиста России, он также носил звания заслуженного артиста Чечни и Ингушетии.

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