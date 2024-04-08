Катя IOWA рассказала, как боялась сломать ногу на шоу «Маска»

Певица Екатерина Иванчикова, известная под псевдонимом Катя IOWA, призналась в беседе с изданием «СтарХит», что столкнулась с жутким предчувствием во время одного из выступлений на шоу «Маска».

Иванчикова призналась, что стала себя странно ощущать в високосную дату — 29 февраля. Перед выступлением она прочитала в социальных сетях, что в этот день крестьяне якобы не выходили из дома, боясь чего-то нехорошего. По словам артистки, она не верит приметам, но тогда ей стало не по себе. В ту дату она исполняла свой самый сложный номер в костюме Кактуса.

«На высоких каблуках мне нужно было перемещаться по разноуровневым платформам. Я ничего не видела, было очень страшно, я всерьез думала, что оступлюсь и сломаю ногу. В какой-то момент я не почувствовала опору, нога ушла в сторону, но я ее резко выдернула», — поделилась исполнительница.

IOWA отметила, что люди сами могут к себе притянуть неприятность из-за страха. Как уточнила певица, в тот момент ей удалось взять себя в руки и беда не произошла.

Ранее Катя IOWA заявила, что стала забывчивой после рождения сына.