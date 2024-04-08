Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Катя IOWA рассказала, как боялась сломать ногу на шоу «Маска»

Певица Катя IOWA призналась, что не видела ничего в костюме Кактуса на шоу «Маска»

close
100%
katya_iowa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Екатерина Иванчикова, известная под псевдонимом Катя IOWA, призналась в беседе с изданием «СтарХит», что столкнулась с жутким предчувствием во время одного из выступлений на шоу «Маска».

Иванчикова призналась, что стала себя странно ощущать в високосную дату — 29 февраля. Перед выступлением она прочитала в социальных сетях, что в этот день крестьяне якобы не выходили из дома, боясь чего-то нехорошего. По словам артистки, она не верит приметам, но тогда ей стало не по себе. В ту дату она исполняла свой самый сложный номер в костюме Кактуса.

«На высоких каблуках мне нужно было перемещаться по разноуровневым платформам. Я ничего не видела, было очень страшно, я всерьез думала, что оступлюсь и сломаю ногу. В какой-то момент я не почувствовала опору, нога ушла в сторону, но я ее резко выдернула», — поделилась исполнительница.

IOWA отметила, что люди сами могут к себе притянуть неприятность из-за страха. Как уточнила певица, в тот момент ей удалось взять себя в руки и беда не произошла.

Ранее Катя IOWA заявила, что стала забывчивой после рождения сына.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами