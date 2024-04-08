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Актер из «Бумера» вспомнил, как каждый день пил водку

Актер Олег Протасов признался, что пил по бутылке водки в день

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protasov.oleg.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер и певец Олег Протасов признался в шоу «Звезды сошлись», что страдал от алкогольной зависимости.

Протасов признался, что на протяжении четырех лет злоупотреблял спиртным. В период с 2002 по 2006 год артист работал в ресторане, где пел свои песни и пил. Актер ежедневно употреблял бутылку водки и пять бутылок пива. Музыкант объяснил, что его угощали посетители заведения, а он не хотел обидеть и продолжал пить.

«Подходит человек: «Ты так классно поешь, давай выпьем». Я говорю: «Ты хочешь меня угостить? Ну возьми мне бутылку коньяка». Он покупает, я говорю, что после работы заберу. А потом бармен эту бутылку по 15–20 раз продавал. И я понял, что смогу бросить, если я уйду из ресторана. И ушел», — вспомнил исполнитель.

Протасов отметил, что смог избавиться от вредной привычки после того, как ушел из ресторана. Актер признался, что его зависимость создавала много проблем. К примеру, он часто ввязывался в драки. Артист признался, что во время одной из потасовок словил пулю. В результате он получил серьезное ранение, которое заставило его окончательно пересмотреть отношение к алкоголю.

Ранее Екатерина Семенова рассказала о своей алкогольной зависимости.

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