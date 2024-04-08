Юрий Стоянов рассказал о «дикой неловкости» из-за женских ролей в «Городке»

Актер и комик Юрий Стоянов признался в интервью блогерше Надежде Стрелец, что ему всегда было «дико неловко» играть женщин в скетч-шоу «Городок».

Стоянов признался, что очень не любил вживаться в роль противоположного пола. Его «ломал» момент, когда нужно было переодеваться в платье.

«В этом не было никакого трансвестизма, реализации своих латентных потаенных проблем, которые нельзя озвучить. «Вот наконец-то я играю женщину». Это была бы патология. Русский зритель это бы не принял никогда», — заявил артист.

Стоянов получил наибольшую известность после выхода программы «Городок» в 1993 году. Он является автором, режиссером и исполнителем главной роли в передаче вместе с Ильей Олейниковым.

В «Городке» Стоянов часто исполнял роль женщин. Он объяснил, что ему приходилось брать на себя женских персонажей, так как его коллега Олейников не мог их играть из-за усов.

В марте Юрий Стоянов признался, что ему не нравятся первые серии «Городка». Артист призвал пропустить первые выпуски передачи, если кто-то собирается ее посмотреть.

Ранее Стоянов рассказал, что его называли трусом из-за молчания на тему СВО.