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Актриса Анна Большова рассказала, какое качество она ценит в мужчинах

Актриса Анна Большова призналась, что не любит капризных мужчин

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Анна Большова призналась, что считает одним из самых ценных качеств в мужчинах ответственность. Об этом она рассказала WomanHit.ru.

При этом она уточнила, что встречает таких мужчин «не так часто, как хотелось бы». Актриса также отметила, что не любит в мужчинах капризность и манерность, неискренность.

«Женщины-актрисы «выходят в тираж» раньше, чем мужчины-актеры. Это закон природы, хоть и жестокий», — добавила она.

Большова уточнила, что сама она иногда волнуется из-за своего возраста, однако, старается трезво оценивать свои перспективы.

«С возрастом ты понимаешь, насколько быстротечно время, и это страшно. А с другой стороны осознаешь, сколько уже чудесного произошло, и надо быть благодарной за это жизни, судьбе, людям, которые тебя окружают», — сказала артистка.

В 2022 году Анна Большова рассказала об эксперименте сестры над ее сыном. Александра Большова работает в музыкальной школе педагогом по классу фортепиано и применяет необычную методику — проводит занятия с детьми в возрасте от полугода. По словам актрисы, ее сын в пять лет научился играть, аккомпанируя себе, и одновременно петь.

Ранее актрисы Ольга Кабо и Анна Большова снялись без макияжа.

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