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Денис Клявер рассказал о судьбе группы «Чай вдвоем»

Певец Клявер заявил, что «Чай вдвоем» существует в корпоративном режиме

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Телеканал «Россия 1»

Певец Денис Клявер рассказал в беседе с aif.ru, что группа «Чай вдвоем» существует в «корпоративном» режиме.

Клявер признался, что пока выступает со Стасом Костюшкиным только на частных мероприятиях. Он не исключил, что вскоре артисты могут вместе начать гастролировать.

«Это первый этап. «Чай вдвоем» — это коллектив на века. У нас все только начинается», — отметил певец.

Участники поп-дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер и Стас Костюшкин в начале 2023 года воссоединялись на церемонии вручения наград RU.TV на сцене Crocus City Hall, тогда они исполнили новую песню «Нежная».

В августе 2023 года Клявер признался, что причиной распада дуэта «Чай вдвоем» стал творческий тупик жанра. Певец объяснил, что в тот период он и Костюшкин оказались заложниками одного жанра, несмотря на кардинально разные характеры.

По словам Клявера, тогда Костюшкин был эксцентричным артистом, а он — брутальным и романтичным. Поэтому звезды пошли каждый своим путем. Артисты практически не общались десять лет.

Клявер уточнил, что, несмотря на воссоединение группы, они продолжат заниматься сольными проектами.

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