Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Театре Армии прокомментировали сообщения о здоровье Домогарова

В Театре Армии подтвердили, что актер Домогаров продолжает играть на сцене

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Театре Российской Армии прокомментировали о проблемах со здоровьем у 60-летнего народного артиста России Александра Домогарова. Пресс-службу театра цитирует РИА Новости.

В театре рассказали, что Домогаров продолжает играть на сцене Театра Армии.

«В апреле у него два спектакля «Маскарад» (14-го и 30-го), где он занят в главной мужской роли», — уточнили в учреждении культуры.

Накануне Telegram-канал Shot сообщал, что актеру Александру Домогарову якобы диагностировали спондилоартроз — заболевание позвоночника. Для этого недуга характерно поражение межпозвонковых суставов, хрящей, костных тканей и околосуставных мышц, сопровождающееся острой болью, онемением конечностей, а также трудностями при движении. Также сообщалась, что у артиста якобы обнаружили 6-миллиметровую грыжу на одном из позвоночных дисков, остеохондроз и спондилез — уплотнение позвонков.

Сын Домогарова назвал эти сообщения бредом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами