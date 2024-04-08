В Театре Армии прокомментировали сообщения о здоровье Домогарова

В Театре Российской Армии прокомментировали о проблемах со здоровьем у 60-летнего народного артиста России Александра Домогарова. Пресс-службу театра цитирует РИА Новости.

В театре рассказали, что Домогаров продолжает играть на сцене Театра Армии.

«В апреле у него два спектакля «Маскарад» (14-го и 30-го), где он занят в главной мужской роли», — уточнили в учреждении культуры.

Накануне Telegram-канал Shot сообщал, что актеру Александру Домогарову якобы диагностировали спондилоартроз — заболевание позвоночника. Для этого недуга характерно поражение межпозвонковых суставов, хрящей, костных тканей и околосуставных мышц, сопровождающееся острой болью, онемением конечностей, а также трудностями при движении. Также сообщалась, что у артиста якобы обнаружили 6-миллиметровую грыжу на одном из позвоночных дисков, остеохондроз и спондилез — уплотнение позвонков.

Сын Домогарова назвал эти сообщения бредом.