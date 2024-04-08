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Жена Николая Носкова сообщила о плановой реабилитации артиста

Жена Николая Носкова Марина заявила, что певец провел несколько дней в санатории

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Жена Николая Носкова Марина сообщила в беседе с aif.ru, что артист не спел на мемориальном концерте «Музыкальный марафон» из-за плановой реабилитации.

Носкова рассказала, что она и супруг провели несколько дней в Кисловодске. Певец находился на реабилитации в санатории.

В ноябре 2023 года Носков перенес концерт в Челябинске и в Оренбурге из-за болезни. В апреле 2024-го издание «7дней.ru» предположило, что близкие Николая Носкова могут скрывать информацию о здоровье артиста. Известно, что 1 марта он выступил в Crocus City Hall.

28 марта 2017 года Носков попал в больницу в тяжелом состоянии из-за тромба в шейном отделе. Артисту провели операцию и диагностировали инсульт. 12 августа 2018 года гитарист группы «Парк Горького» Алексей Белов заявил, что певец очень болен, и он молится за его выздоровление.

Осенью 2018 года Носков впервые вышел в свет после инсульта. Он также возобновил работу над новым альбомом «Живой». В 2019-м артист спел на шоу «Вечерний Ургант» и «Квартирнике у Маргулиса».

Ранее сын Домогарова возмутился слухами о проблемах с позвоночником у отца.

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