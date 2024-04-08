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«Голос» отправит доход от голосования в помощь Белгороду

Доход от голосования в «Голосе» перечислят в Российский Красный Крест

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Первый канал

Доход от голосования в выпуске шоу «Голос» от 12 апреля отправят в помощь Белгороду и другим приграничным областям, страдающим от обстрелов. Об этом «Газете.Ru» сообщил Первый канал.

После серии «Поединков» и «Нокаутов» в проекте осталось 12 вокалистов, 8 из них продолжат борьбу по итогам нового выпуска.

Первый канал и другие присоединившиеся к акции партнеры перечислят доходы от голосования в Российский Красный Крест, который позже распределит средства для пострадавших. Деньги пойдут на гуманитарную, адресную помощь и психосоциальную поддержку пострадавших от обстрелов.

«С 2022 года мы оказываем помощь белгородцам на постоянной основе, однако с учащением обстрелов все больше людей нуждаются в нашей помощи. Мы призываем всех, кто может помочь, объединить усилия, чтобы жители региона чувствовали заботу и соучастие в эти сложные времена», — говорит председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Накануне певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила, что готова помочь жителям Белгорода после обстрелов.

Ранее Павла Деревянко обманули на 300 тысяч рублей.

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