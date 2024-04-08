Объятый искрами Безруков примерил адвокатский сюртук на постере «Плевако»

Опубликован тизер-постер исторического детективного сериала «Плевако» с Сергеем Безруковым в главной роли. Постер «Газете.Ru» предоставили телеканал НТВ и онлайн-кинотеатр Premier.

На постере Безруков, объятый искрами, примерил адвокатский сюртук — в сериале он сыграл легендарного российского адвоката и оратора Федора Плевако.

По сюжету Плевако пытается сохранить репутацию и карьеру, борясь с королевой воровского мира Сонькой Золотой Ручкой, недоброжелателями и чувством к замужней женщине. В каждой из серий будет рассказываться об одном деле, основанном на реальном случае из практики Плевако.

По словам режиссера Анны Матисон, Плевако стоит особняком в ряду выдающихся адвокатов XIX века.

«Он был еще и одаренным оратором, даже артистом в хорошем смысле этого слова. Добавьте к этому блестящее чувство юмора, и становится понятно, почему на его выступления билеты покупали, как в театр, а цитаты растаскивали на анекдоты», — говорит Матисон.

Исполнитель главной роли и сопродюсер проекта Сергей Безруков отмечает, что фильм снят по биографии Плевако лишь частично, и даже его образ во многом отличается от образа адвоката.

«У нас есть образ адвоката, есть автобиографические детали и главное – есть его дела, которые все перенесены в Москву для удобства восприятия. Все сделано с большим уважением, с преклонением и любовью к этому человеку», — говорит Безруков.

Сериал выйдет в 2024 году.

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