Никас Сафронов рассказал о своих планах на будущее

Художник Никас Сафронов планирует продолжить проводить мастер-классы и выставки в России и за рубежом. О своих планах художник, которому 8 апреля исполняется 68 лет, рассказал в интервью kp.ru.

«Я — русский художник, для меня важно, чтобы наше искусство и дальше уважали во всем мире. Сейчас у меня работают одновременно две выставки в России (в Ростове-на-Дону и Владивостоке). Также я готовлю экспозицию в Ватикане, где будут представлены работы на тему итальянской готики и церквей Рима и Ватикана, а также наши церкви — Москвы, Владимира и Суздаля», — признался он.

Кроме того, по его словам, выставка картин, посвященных Востоку, будет представлена в ОАЭ, Женевский проект, посвященный актрисе Софи Лорен — в Швейцарии. Помимо этого, в течение года художник планирует завершить работы для церкви во имя св. Анны.

«А еще есть у меня детская мечта. Когда я жил в Ульяновске, думал, что когда-нибудь попаду в Москву и обязательно посмотрю Ленина – моего земляка. В Москву я приехал в 1983 году, и до сих пор свою мечту не осуществил. Надеюсь, в этом году она сбудется», — добавил Сафронов.

До этого Сафронов признался, что не будет широко праздновать свое 68-летие, и вспомнил о необычных подарках на день рождения. По его словам, в этом году ему хотели подарить маленького леопарда стоимостью 9 млн рублей. Однако художник попросил вместо него маленького мейн-куна. Он подчеркнул, что планирует назвать кота «Комсомольцем» и понадеялся, что питомец не будет драть дорогую мебель, добавив: «А то не уживемся».

Ранее Никас Сафронов вспомнил, как обманул Александра Ширвиндта.