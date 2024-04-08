Сестра Эвелины Бледанс умерла от цирроза печени

Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс призналась, что ее сводная сестра Диана умерла от цирроза печени. Об этом она рассказала на шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

По словам Бледанс, женщина была наркозависимой, злоупотребляла алкоголем.

«Это привело к циррозу печени, к гепатиту. С этим диагнозом она жила последние 10 лет. Не берегла себя», — говорит звезда.

Сперва Бледанс отказывалась финансово помогать сестре, однако после «публичного бичевания» пожалела ее, привозила Диане редкие лекарства. Таблетки женщина не принимала.

Прохор Шаляпин напомнил актрисе, что это лечение обошлось в миллион рублей.

«Она любила покурить, выпить и жирненького поесть», — вспоминает Бледанс.

Диана воспитывала дочь Даниеллу.

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