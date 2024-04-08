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Концерты «Любэ» перенесены на фоне новостей о здоровье Расторгуева

Концерты группы «Любэ» в честь 35-летия группы перенесли

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Концерты группы «Любэ» в честь 35-летия группы перенесены на май после отмены. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Перенос концертов происходит на фоне новостей о здоровье лидера группы Николая Расторгуева — по словам супруги артиста, он лег на плановое обследование и по рекомендации врачей не будет выступать в ближайшее время.

В Тюмени отменили концерт «Любэ» за несколько часов до начала, сославшись на «болезнь артиста», новая дата — 29 мая.

В Мытищах в ДК «Яуза» 7 апреля коллектив также не выступил — этот концерт перенесен на 13 мая. В Красногорске в ДК «Подмосковье» концерт должен был пройти на 10 апреля, но был перенесен на 26 мая.

Кроме того, могут быть перенесены концерты в Орехово-Зуеве, Саратове, Томске и Новосибирске.

Накануне Расторгуев попал в больницу в Москве. По словам близких, у него плановое обследование сердца.

Ранее Татьяна Догилева предстала в необычном образе в роли Зеркальца.

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