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Татьяна Догилева предстала в необычном образе в роли Зеркальца

Актриса Догилева сыграла Зеркальце в сериале «Последний богатырь»

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Актриса Татьяна Догилева примерила необычный образ для съемок сериала «Последний богатырь. Наследие». Фото артистки «Газете.ru» предоставил онлайн-кинотеатр Start.

Догилева в новой фантастической истории из вселенной «Последнего богатыря» исполнила роль Зеркальца — волшебной помощницы главной героини Софьи. Волшебное Зеркальце сопровождает героиню во время путешествия в прошлое, поддерживает советами и житейской мудростью.

По словам Догилевой, она в роли Зеркальца воплощает на экране образ няньки, наставницы.

«Она где-то сердится, где-то любит, всегда предана героине. Это современная Арина Родионовна, которая помогает не только с бытовыми нуждами, но и с духовными. Зеркальце — это про любовь», — уверена актриса.

С режиссером Антоном Масловым Догилева уже работала в сериале «Вампиры средней полосы» и фильме «Многоэтажка».

«Она фантастически многоплановая актриса, умеющая мастерски сочетать жесткость и обаяние в одном персонаже. Догилева добавила образу Зеркальца объема и глубины», — говорит Маслов.

По сюжету Иван (Виктор Хориняк) уже отметил пятидесятилетие, у него две дочери: богатырка Марья (Арина Рожкова) и начинающая колдунья Софья (Эвелина Мазурина). Вновь спасать Белогорье, оказавшееся под угрозой из-за визита колдуна Северина, и отправляться в Москву прошлого на встречу с молодым отцом приходится уже девушкам.

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