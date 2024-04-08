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В Кемерове состоялся фестиваль хореографического мастерства «МЫ»

Фестиваль хореографического мастерства «МЫ» провели в Кемерове

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Ежегодный региональный фестиваль МЫ/VK

В городе Кемерово прошел Всероссийский благотворительный инклюзивный фестиваль хореографического мастерства «МЫ», в нем приняли участие более 1 тыс. человек, в том числе, с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает Сiбдепо.

«Среди участников были как опытные артисты, так и те, кто, впервые вышел на большую сцену. И каждый номер – героическая история преодоления себя. Фестиваль проходил в регионе уже в четвертый раз», — говорится в сообщении.

В этот раз участниками мероприятия стали жители Сибирского федерального округа и других регионов России, впервые свои номера представили команды из Нижегородской и Иркутской области, Алтайского края и Москвы. В состав жюри вошли российские хореографы Владимир Варнава, Женя Байбик, Даян, Амир Низамов и Стася Кожемяко.

Руководитель департамента творческого планирования Свердловской филармонии Юлия Цвиль до этого сообщала, что участниками фестиваля классической музыки «Безумные дни» станут несколько иностранных музыкантов. Музыкальный марафон в Екатеринбурге в 2024 году пройдет с 27 по 30 июня. Также мероприятия фестиваля запланированы на одной площадке в Первоуральске. Всего организаторы обещают 120 концертов в режиме нон-стоп с участием 600 музыкантов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ижевска, Удмуртии и Свердловской области.

Ранее сообщалось, что на родине Римского-Корсакова прошел фестиваль «Гений места».

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