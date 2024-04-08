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Моргенштерн* о помощи Орску после прорыва дамбы: «Скоро отправим фуру»

Рэпер Моргенштерн сообщил, что направит гуманитарную помощь в Орск

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) признался в своем Telegram-канале, что планирует направить гуманитарную помощь пострадавшим от прорыва дамбы жителям Орска.

«Наш фонд уже начал закупать гуманитарную помощь, скоро отправим фуру. Следим за ситуацией», — заявил музыкант.

Он добавил, что созданный после теракта в «Крокус Сити Холле» фонд растет и помогает людям, пострадавшим при трагедиях. По словам Моргенштерна, на данный момент он сконцентрирован на помощи семьям жертв теракта в Подмосковье, жителям Оренбургской области и пострадавшим при наводнении в казахстанском городе Костанай.

4 апреля на территории Оренбургской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с началом весенних паводков. На следующий день в городе Орске произошел прорыв дамбы в двух местах, из-за чего ситуация в регионе еще больше осложнилась.

Как рассказали местные жители, течь в гидротехническом сооружении появилась за несколько дней до инцидента. Уже 6 апреля уровень воды в реке Урал в районе города Оренбурга начал приближаться к критической отметке в 930 см.

Ранее Стоянов рассказал, что его называли трусом из-за молчания на тему СВО.

*  признан в РФ иностранным агентом
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