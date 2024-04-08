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Близкие скрывают, что происходит с Николаем Носковым

«7дней.ru»: близкие Николая Носкова скрывают информацию о здоровье певца

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Дмитрий Коробейников/РИА «Новости»

Близкие певца Николая Носкова могут скрывать информацию о здоровье артиста, предположило издание «7дней.ru».

«При этом близкие никаких заявлений об изменениях в состоянии Носкова не делали и, судя по всему, хотели скрыть эту информацию от публики», — написано в статье.

7 апреля певец Стас Пьеха рассказал в беседе с «Пятым каналом», что Носков не смог принять участие на мемориальном концерте в Москве, так как находился на плановой реабилитации. Планировалось, что Пьеха выйдет на сцену с Носковым, однако по итогу артист выступил в дуэте с белорусским артистом IVAN.

Осенью 2023 года, отмечает «7дней.ru», по неизвестной причине отменился тур Носкова. Однако ходили слухи, что артист не смог гастролировать из-за проблем со здоровьем.

В мае того же года продюсер Виктор Дробыш признавался в интервью «Газете.Ru», что Николай Носков не забывает о здоровье, несмотря на концертную деятельность. Отмечалось, что пару лет назад музыкант перенес инсульт и постепенно возвращается к концертной деятельности.

Ранее модель Калашникова заявила, что Пугачева похудела на препарате для диабетиков.

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