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Иван Стебунов о постельных сценах: «С актрисами не везет»

Актер Стебунов признался, что ему не везет с партнершами по постельным сценам

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Иван Стебунов/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Актер Иван Стебунов признался, что считает совершенно органичными постельные сцены в фильмах, в которых он снялся. Об этом артист рассказал в интервью изданию «7дней.ru».

«Но с актрисами, как правило, мне в этом смысле не везет. <...> Это обязательно долгие уговоры, слезы, уходы в другие комнаты — тратится время, нервы, и это раздражает, конечно», — подчеркнул актер.

По словам Стебунова, актрисы изначально знали, на что шли, и соглашались на участие в проектах, но при этом закатывали истерику во время съемок. Он добавил, что обычно актрисам даже не требуется полностью раздеваться перед камерой. Актер вспомнил о своей партнерше по проекту «Кунгур» Анне Котовой, назвав ее «приятным исключением».

«Надо, чтобы оба партнера относились к такой ситуации иронично. Парадокс в том, что с иронией и без истерик получилась самая откровенная сцена в моей жизни на сегодняшний день», — заявил Стебунов.

Актер подчеркнул, что несмотря на закрепленное за ним амплуа героя-любовника, сейчас его образ в кино постепенно меняется из-за возраста. Сам артист планирует сдвинуться в сторону психологических ролей.

Ранее стало известно, что Самойленко и Порошина сыграют в новом сериале о трех поколениях родственников.

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