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Стоянов вспомнил, как послал Михалкова

Актер Стоянов рассказал, что заставил Михалкова петь для подтверждения личности

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Актер Юрий Стоянов вспомнил, как однажды послал режиссера Никиту Михалкова во время совместного телефонного разговора. Этим звезда «Городка» поделился в YouTube-интервью с Надеждой Стрелец.

«Звонит какой-то человек и говорит: «Привет, это Михалков». С какого боку? Я на даче, поздний вечер», — поделился артист.

Он рассказал, что затем матом посоветовал незнакомцу по телефону больше не звонить. Однако ему вновь перезвонили с фразой: «Это действительно Михалков». Чтобы убедиться в правдивости, Стоянов попросил его исполнить песню из фильма «Я шагаю по Москве», а после ее исполнения Михалков добавил: «Могу еще «Шмеля» (из фильма «Жестокий романс». — прим. «Газеты.Ru»).

«У меня причинно-следственная связь нарушилась. Этот звонок был не предложением сняться в фильме, а провести полностью церемонию «Золотого орла». А уже чуть позже он мне предложил [сыграть в фильме «12»]…» — добавил Стоянов.

В той же беседе Стоянов признался, что получает множество «проклятий» и обвинений в трусости из-за того, что не высказывается на тему СВО. По словам актера, он не бросается громкими политическими высказываниями лишь потому, что привык говорить языком театра.

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