Фильм о выжившей в тайге девочке сняли в Якутии

Фильм «Карина», основанный на реальных событиях о выживании маленькой девочки в тайге, готовится к премьере в Якутии. История, произошедшая в 2014 году, рассказывает о четырехлетней девочке по имени Карина Чикитова, которая провела 12 дней в дикой природе и сумела выжить в экстремальных условиях, которые были опасны для взрослых, пишет «КП».

В фильме делается акцент на теме выносливости человеческого духа и необычной дружбы. Съемки проходили в живописных местах Южной Якутии, в Олекминском улусе. Для главной роли была выбрана маленькая актриса София Прибылых, ставшая самой юной исполнительницей в истории якутского кино. Ее попутчиком на экране стал щенок якутской лайки по имени Найда.

Отмечается, что женщины занимали ключевые позиции в команде создателей фильма, включая режиссера и сценариста. Также настоящие волонтеры и поисковики из 2014 года принимали участие в массовых сценах картины.

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