Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Театре сатиры вспыхнул скандал после ухода Ширвиндта

mk.ru: после ухода Ширвиндта в Театре сатиры обнаружились проблемы

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Скандал вспыхнул в Театре сатиры в Москве после кончины его художественного руководителя Александра Ширвиндта. Об этом пишет издание mk.ru.

Противоречия между актерским коллективом и администрацией театра возникли из-за отмены спектакля «Где мы?!», единственного представления, в котором принимал участие Александр Ширвиндт в качестве актера. Планировалось, что спектакль состоится 3 апреля, но после трагического события этого не случилось.

Актер Александр Олешко, также задействованный в этой постановке, предложил не отменять спектакль, а провести своеобразный вечер памяти с участием актеров из спектакля. На таком мероприятии зрителям должны были рассказать о процессе постановки пьесы, использованных костюмах и особенностях спектакля. Новое руководство театра отклонило это предложение.

«Небольшой скандал, возникший в связи с отменой спектакля, показал, что внутри театра царит напряженная обстановка, между актерами и администрацией возникло разногласие, стена непонимания, которая только увеличивается», — сообщил источник издания.

Что касается памятного вечера, то руководство театра планировало провести его к 19 июля, ко дню, когда актеру исполнилось бы 90 лет.

Ранее сценарист «Д'Артаньяна и трех мушкетеров» потерял сознание в театре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами