В Театре сатиры вспыхнул скандал после ухода Ширвиндта

Скандал вспыхнул в Театре сатиры в Москве после кончины его художественного руководителя Александра Ширвиндта. Об этом пишет издание mk.ru.

Противоречия между актерским коллективом и администрацией театра возникли из-за отмены спектакля «Где мы?!», единственного представления, в котором принимал участие Александр Ширвиндт в качестве актера. Планировалось, что спектакль состоится 3 апреля, но после трагического события этого не случилось.

Актер Александр Олешко, также задействованный в этой постановке, предложил не отменять спектакль, а провести своеобразный вечер памяти с участием актеров из спектакля. На таком мероприятии зрителям должны были рассказать о процессе постановки пьесы, использованных костюмах и особенностях спектакля. Новое руководство театра отклонило это предложение.

«Небольшой скандал, возникший в связи с отменой спектакля, показал, что внутри театра царит напряженная обстановка, между актерами и администрацией возникло разногласие, стена непонимания, которая только увеличивается», — сообщил источник издания.

Что касается памятного вечера, то руководство театра планировало провести его к 19 июля, ко дню, когда актеру исполнилось бы 90 лет.

Ранее сценарист «Д'Артаньяна и трех мушкетеров» потерял сознание в театре.