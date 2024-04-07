Стало известно, какую цену просят «Чай вдвоем» за совместное выступление

Группа «Чай вдвоем» готова к частным выступлениям за цену от четырех млн рублей на фоне воссоединения после 12-летнего перерыва. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, на совместных корпоративах участники коллектива Стас Костюшкин и Денис Клявер будут выступать лишь с хитами группы. При этом Клявер просит за концерт пять млн рублей, а Костюшкин — четыре млн рублей. Mash подчеркивает, что сольные выступления артистов стоят до 1,6 млн рублей.

Накануне музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что музыканты смогли бы заработать на камбэке. Он подчеркнул, что артисты даже по одиночке популярны, что сыграло бы им на руку.

До этого Денис Клявер признался, что им с Костюшкиным нужно время для воссоединения. По словам артиста, новый трек дуэта «Нежная» был выполнен в старом стиле «Чая вдвоем». Клявер заверил, что они с Костюшкиным оценили запросы аудитории и пришли к выводу, что фанатам хотелось бы услышать привычное старое звучание. Артист обрадовался из-за того, что «Чай вдвоем» смог сохранить свою жанровую аутентичность сквозь десятилетия.

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