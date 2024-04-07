МакSим возмутилась дорогостоящим подарком от фаната: «Мне не по себе»

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) призналась, что получила в подарок от поклонника букет белых роз, торт и футляр с драгоценностями. Ее слова передает телеканал НТВ.

«Там еще оказался маленький подарочек с целой горой бриллиантов. Я не знаю, кто это подарил. <...> Может быть, это и правда от души, но мне не по себе от этого», — заявила исполнительница.

По словам Абросимовой, она считает, что подобного рода презенты могут дарить лишь близкие люди. Она не принимает дорогостоящие знаки внимания от фанатов, поэтому теперь подарок дожидается своего хозяина. МакSим вспомнила, что ей уже дарили дорогие украшения — например, экс-избранник Антон Петров. При этом, отметила артистка, она не носила подарки, а отдавала их на благотворительность.

В конце марта исполнительница рассказывала подписчикам, что улетела с детьми в отпуск. Звезда отдыхает с 15-летней Александрой и 9-летней Марией в Египте.

13 июля 2023 года звезда публично призналась в алкогольной зависимости, записав видео для поклонников из реабилитационной клиники. По словам знаменитости, она слишком рано после тяжелой болезни начала гастролировать и пыталась поддерживать себя «допингом».

Ранее звезда «Суперстара» отреагировала на слухи о разводе с итальянским мужем.