Сценарист «Д'Артаньяна и трех мушкетеров» потерял сознание в театре

Художественному руководителю театра «У Никитских ворот», режиссеру и сценаристу Марку Розовскому стало плохо во время работы, он потерял сознание. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, инцидент произошел в день рождения Розовского — 3 апреля. После постановки «На бис» народному артисту стало плохо, и он упал в обморок. Коллеги Розовского вызвали скорую, которая оказала режиссеру помощь на месте, после чего он отправился восстанавливаться домой.

Как объяснили близкие артиста, причиной недомогания худрука стала усталость.

Марк Розовский — режиссер и автор множества театральных постановок, а также нескольких телеспектаклей. Является автором сценария к трехсерийному советскому фильму «Д'Артаньян и три мушкетера». Обладатель звания народного артиста РФ и множества премий, включая орден Почета и орден За заслуги перед Отечеством IV степени.

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